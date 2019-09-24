В Баку проходит Неделя российских фильмов

В киноцентре «Низами» состоялась церемония открытия Недели российских фильмов в Азербайджане.

Как сообщает Report, мероприятие организовано министерством культуры России, министерством культуры Азербайджана, продюсерским центром «Кинофест», киноцентром «Низами» и Центром современного искусства «YARAT».

Неделя российских фильмов в Азербайджане проводится в пятый раз. В этом году представлены самые новые фильмы разных жанров – приключения, комедии, драмы, военные, мелодрамы и другие, которые показывают всю палитру современного российского кинематографа.

В мероприятиях Недели российских фильмов принимают участие известные кинематографисты, среди которых режиссеры Анар Аббасов, Ким Дружинин, Сергей Ливнев, сценарист и актер Дмитрий Бедарев, продюсер Георгий Малков.

На открытии вечера выступили посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, директор киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев и генеральный директор продюсерского центра «Кинофест» Сергей Брагин.

Состоялся показ художественного фильма «Битва» (2019 год) молодого режиссера, уроженца города Баку Анара Аббасова. Он повествует об уличном танцоре, который в силу обстоятельств теряет слух, но сила духа и любовь к танцам возвращает его на сцену. Картина удостоена гран-при VIII Московского кинофестиваля «Будем жить».

Фильмы будут демонстрироваться в большом зале киноцентра Низами с 23-го по 29 –го сентября ежедневно.

24-го сентября, 20-00 –показ фильма «Танки».

25-го сентября, 20-00 –показ фильма «Домовой»

26-го сентября, 20-00 –показ фильма «Мой дорогой папа»

27-го сентября, 14-00 – показ фильма «Любовницы»

28-го сентября, 12-00 –показ фильма «Спасти Ленинград»

29-го сентября, 20-00 – показ фильма «Давай разведемся»

В Центре Современного Искусства YARAT

24 сентября, 19:00 - показ фильма «Ван Гоги»

27 сентября, 19:00 - показ фильма «Война Анны»

28 сентября, 19:00 - показ фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова»

Вход на фильмы свободный.