В Баку открылась персональная выставка венгерской художницы Жужи Перели

В Баку открылась выставка "Взгляд за грань достоверного" известной венгерской художницы Жужи Перели.

Как передает Report, выставка прошла в Национальном музее ковра при поддержке посольства Венгрии в Азербайджане, Министерства культуры и инноваций Венгрии и Художественного фонда Габора Ковача.

Выступая с вступительной речью на открытии выставки, посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма отметил, что Будапешт с большим энтузиазмом реализует совместные проекты с Национальным музеем ковра Азербайджана.

"Благодаря их профессиональной поддержке и преданности делу мы углубляем двустороннее сотрудничество. Для нас большая честь представлять венгерскую культуру в учреждении, которое хранит самые ценные образцы азербайджанского культурного наследия", - сказал он.

Посол также выразил благодарность Министерству культуры Азербайджана.

Директор музея Амина Меликова подчеркнула, что представленная выставка отражает философию Жужи Перейли: "Она стала первой иностранной художницей, чьи работы экспонировались в знаменитом французском Обюссоне".

А.Меликова подчеркнула, что в экспозиционном зале музея представлены 29 произведений художницы, созданных в разные годы, преимущественно в технике гобелена, а также в смешанных техниках.

Отметим, что выставка продлится до 28 февраля.