Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Баку открылась персональная выставка венгерской художницы Жужи Перели

    Kультурная политика
    • 11 февраля, 2026
    • 18:08
    В Баку открылась персональная выставка венгерской художницы Жужи Перели

    В Баку открылась выставка "Взгляд за грань достоверного" известной венгерской художницы Жужи Перели.

    Как передает Report, выставка прошла в Национальном музее ковра при поддержке посольства Венгрии в Азербайджане, Министерства культуры и инноваций Венгрии и Художественного фонда Габора Ковача.

    Выступая с вступительной речью на открытии выставки, посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма отметил, что Будапешт с большим энтузиазмом реализует совместные проекты с Национальным музеем ковра Азербайджана.

    "Благодаря их профессиональной поддержке и преданности делу мы углубляем двустороннее сотрудничество. Для нас большая честь представлять венгерскую культуру в учреждении, которое хранит самые ценные образцы азербайджанского культурного наследия", - сказал он.

    Посол также выразил благодарность Министерству культуры Азербайджана.

    Директор музея Амина Меликова подчеркнула, что представленная выставка отражает философию Жужи Перейли: "Она стала первой иностранной художницей, чьи работы экспонировались в знаменитом французском Обюссоне".

    А.Меликова подчеркнула, что в экспозиционном зале музея представлены 29 произведений художницы, созданных в разные годы, преимущественно в технике гобелена, а также в смешанных техниках.

    Отметим, что выставка продлится до 28 февраля.

    Азербайджан Венгрия Жужи Перели Взгляд за грань достоверного
    Ты - Король

    Последние новости

    18:22

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Канаде

    Внешняя политика
    18:17

    Зеленский сообщил о новом раунде переговоров с США 17–18 февраля

    Другие страны
    18:12

    На Мадагаскаре из-за циклона "Гезани" погибли 20 человек

    Другие страны
    18:08
    Фото

    В Баку открылась персональная выставка венгерской художницы Жужи Перели

    Kультурная политика
    18:08

    Рашад Набиев: Цифровые ресурсы в правительственном облаке разместили 270 госучреждений

    ИКТ
    18:06

    Средняя скорость интернета в Азербайджане в 2026 году достигнет 200 мегабит/секунду

    ИКТ
    18:02

    Посол: Открытие выставки венгерской художницы в Национальном музее ковра – большая честь для нас

    Искусство
    18:01

    Министр: План действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана" построен на четырех столпах

    ИКТ
    18:00

    Азербайджан намерен увеличить стоимость экспорта ИКТ-продукции как минимум в 10 раз

    ИКТ
    Лента новостей