В Баку обсудили подготовку к Всемирному форуму по межкультурному диалогу

Министр культуры Адиль Керимли обсудил подготовку к Всемирному форуму по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку, с находящимися с визитом в Азербайджане Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Мигелем Анхелем Моратиносом и директором организации Нихалем Саадом.

Об этом агентству Report сообщили в Министерстве культуры.

Сообщается, что стороны отметили укрепление партнерства, установленного в рамках Бакинского процесса, реализуемого на глобальном уровне по инициативе президента Ильхама Алиева, и обсудили ход подготовки к 7-му Всемирному форуму по межкультурному диалогу, который пройдет в городе Баку в октябре текущего года.

На встрече также была подчеркнута значимость XIII Глобального Бакинского форума, который пройдет 12–14 марта под патронатом президента Азербайджана и при организации Международного центра Низами Гянджеви. Министр заявил, что Азербайджан придает большое значение развитию сотрудничества с Альянсом цивилизаций ООН.

В ходе беседы были обсуждены вопросы усиления роли культурной дипломатии и межкультурного диалога в сложной геополитической обстановке, а также расширения сотрудничества в этом направлении.