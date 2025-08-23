В Баку начал работу II Международный молодежный форум мультикультурализма

В Баку состоялась церемония открытия II Международного молодежного форума мультикультурализма на тему "Молодежь как посланники миростроительства в мультикультурной среде", организованного Бакинским международным центром мультикультурализма совместно с ИСЕСКО.

Как сообщает Report, открывая форум, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов подчеркнул, что Азербайджан исторически является пространством, где сливаются различные культуры, языки и религии. Он отметил, что политика мультикультурализма, основы которой заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев и которую успешно продолжает президент Ильхам Алиев, сегодня превратила нашу страну в пример межкультурного диалога, толерантности.

После церемонии открытия был проведен семинар на тему "Сила разнообразия: Молодежь как движущая сила мира и взаимопонимания" при партнерстве ИСЕСКО и его регионального офиса в Баку, Центра наблюдения за миграцией Африканского Союза и Североевропейского центра трансформации конфликтов.