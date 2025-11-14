В Азербайджане при поддержке Baku Media Center успешно завершены съемки сериала VIVANT

В Азербайджане успешно завершены съемки второго сезона сериала VIVANT, одного из самых успешных проектов японской телеиндустрии.

Как сообщает Report, производством сериала занимается Tokyo Broadcasting System Television (TBS Television). Режиссером экранного произведения выступил известный японский киносценарист Кацуо Фукудзава.

Сериал VIVANT, первый сезон которого посмотрели свыше 60 млн зрителей в Японии, в настоящее время транслируется на платформе Netflix. Он завоевал широкую аудиторию в международном масштабе, на этот раз продолжая свою историю на фоне уникальной природы и многогранного культурного ландшафта Азербайджана.

Съемки второго сезона сериала начались в августе этого года и продолжались до конца октября. Фильм снимался в самых разных регионах Азербайджана - в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Нахчыване, Шамахы, Габале, Шеки и Губе.

Ведущая аудиовизуальная компания Азербайджана и нашего региона - Baku Media Center, выступая партнером проекта, осуществил организационно-техническую поддержку, логистику, получение разрешений на съемки и координационные работы, необходимые для производства сериала.

"Премьера нового сезона сериала VIVANT запланирована на 2026 год. Уверены, что последующие серии сделают историю, покорившую миллионы зрителей, еще более привлекательной и вызовут широкий международный интерес. Считаем, что это сотрудничество стало важным этапом в развитии культурных и творческих связей между Японией и Азербайджаном. Наше совместное партнерство является значимым событием с точки зрения представления широкой мировой аудитории развития азербайджанской киноиндустрии, современных производственных возможностей и природных красот", - заявили в Baku Media Center.