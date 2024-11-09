Тарлан Манафов: Выставка "Код Гобустана" призвана популяризировать сакральность исторического заповедника

Выставка "Код Гобустана" призвана популяризировать сакральность исторического заповедника в широкие массы.

Выставка "Код Гобустана" призвана популяризировать сакральность Гобустанского историко-художественного заповедника.

Как передает Report, об этом журналистам сказал куратор выставки Тарлан Манафов.

По его словам, духовные практики и эзотерический туризм стали очень популярными и Гобустан является местом, где люди могут найти духовное просвещение.

"Все привыкли ездить в Индию, Тибет, на Бали, чтобы найти нечто мистическое и чудесное. Гобустан также является подобным местом и мы планируем его популяризировать", - сказал он.

Манафов отметил, что из 8 тысяч наскальных рисунков было выбрано всего 5 изображений, и на их основе была создана экспозиция выставки.

"Выставка призвана заинтересовать людей, чтобы они поняли, что Гобустан это уникальное место на планете", - сказал он.

Отметим, что в арт-центре Nine Senses проходит выставка "Код Гобустана", посвященная древним гобустанским петроглифам. Выставка объединяет в себе искусство и научные и духовные подходы к изучению происхождения человека и искусства и призывает задуматься о глубинных аспектах человеческой природы.