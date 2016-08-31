Подписано соглашение о сотрудничестве для продвижения культурного разнообразия в странах Восточной Европы

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ ADAMI Медиа Приз за Культурное Разнообразие в Восточной Европе заключил соглашение о сотрудничестве с ProCredit Holding AG & Co KGaA, главный офис которого находится во Франкфурте-на-Майне, в Германии.

Как сообщает Report, по условиям соглашения, ProCredit Holding будет оказывать поддержку ADAMI Медиа Призу в продвижении культурного разнообразия и расширении возможностей партнерства для создателей фильмов, журналистов аудиовизуальных СМИ и вещателей из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины – стран, в которых проходит конкурс ADAMI Медиа Приз.

ProCredit Holding предоставит финансирование для конкурса ADAMI и поддержит проведение гала-церемонии 24 ноября в Киеве. Во время этого события, которое будет освещаться на международном уровне, пройдет награждение наилучших фильмов, телевизионных и онлайн-программ, способствующих продвижению национального, этнического, религиозного и культурного разнообразия среди народов стран Восточной Европы и Кавказа.

ADAMI Медиа Приз освещает работу журналистов и других медиа-профессионалов в странах Восточного партнерства. Цель ADAMI – содействие мирному сосуществованию между народами посредством поддержки новых идей и видения в СМИ, а также продвижение интереса СМИ к тематике культурного разнообразия и интеграции. Вещатели и продюсеры из шести стран могут отправлять свои фильмы, видео и онлайн-материалы, посвященные культурному разнообразию, до 10 октября. Международное жюри просмотрит и оценит все работы. Жюри будет заседать 24-28 октября в Батуми. Продюсеры и режиссеры/журналисты, которые будут номинированы на награду в каждой из шести категорий ADAMI, будут приглашены на гала-церемонию в Киеве, где им будет предоставлена возможность наладить контакты с представителями вещателей и СМИ со всей Европы.