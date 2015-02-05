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    ​Рецепты поваров Шаха Исмаила и Шаха Аббаса могут быть использованы в ресторанном бизнесе

    Мы планируем работать над этими рецептами и издать их в форме книги

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "Нами собраны рецепты поваров Шаха Исмаила и Шаха Аббаса из различных старинных источников. Мы планируем воспроизвести эти рецепты и издать их в форме книги".

    Об этом сообщил Report президент Центра национальной кулинарии Азербайджана Таир Амирасланов.

    По его словам, рецепты должны быть изучены с научной и технологической точки зрения: "Они должны быть вновь отработаны и использованы в ресторанном бизнесе. Эти рецепты на древних языках, их необходимо перевести. Мы также нуждаемся в материальной поддержке для издания книги". 

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