​Рецепты поваров Шаха Исмаила и Шаха Аббаса могут быть использованы в ресторанном бизнесе

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "Нами собраны рецепты поваров Шаха Исмаила и Шаха Аббаса из различных старинных источников. Мы планируем воспроизвести эти рецепты и издать их в форме книги".

Об этом сообщил Report президент Центра национальной кулинарии Азербайджана Таир Амирасланов.

По его словам, рецепты должны быть изучены с научной и технологической точки зрения: "Они должны быть вновь отработаны и использованы в ресторанном бизнесе. Эти рецепты на древних языках, их необходимо перевести. Мы также нуждаемся в материальной поддержке для издания книги".