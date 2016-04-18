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    Президент Турции примет участие на Глобальном форуме в Баку

    Форум будет проводиться под девизом Сосуществование в инклюзивных обществах: призывы и цели

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие на 7-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, который пройдет в Баку с 25 по 27-е апреля. 

    Об этом Report сообщили в отделе информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана. 

    Форум будет проводиться под девизом "Сосуществование в инклюзивных обществах: призывы и цели".

    Напомним, что согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики от 24 июля 2015 года, в связи с проведением в Баку 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН 25-27 апреля 2016 года был создан Организационный комитет.

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