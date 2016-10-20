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    Посол Украины: После Азербайджана сложно проводить Евровидение

    Мищенко: Страна установила очень высокую планку в плане организации

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Украина намерена полноценно обеспечить безопасность туристов в период проведения Евровидения в следующем году.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

    "Это удача, что мы выиграли Евровидение. Нам есть, что показать миру. После Азербайджана сложно проводить Евровидение и Европейские Игры, так как страна установила очень высокую планку в плане организации", - отметил он.

    Дипломат также  отметил, что Азербайджан и Украина активно сотрудничают в сфере образования. По его словам, на данный момент в Украине учатся до 6 тыс. азербайджанских студентов.

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