Посол Украины: После Азербайджана сложно проводить Евровидение

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Украина намерена полноценно обеспечить безопасность туристов в период проведения Евровидения в следующем году.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

"Это удача, что мы выиграли Евровидение. Нам есть, что показать миру. После Азербайджана сложно проводить Евровидение и Европейские Игры, так как страна установила очень высокую планку в плане организации", - отметил он.

Дипломат также отметил, что Азербайджан и Украина активно сотрудничают в сфере образования. По его словам, на данный момент в Украине учатся до 6 тыс. азербайджанских студентов.