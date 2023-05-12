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Министр: Объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира – проявление особого уважения

Министр: Объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира – проявление особого уважения "Объявление культурной столицы Азербайджана – города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год является проявлением особого уважения со стороны тюркского мира".
Kультурная политика
12 мая 2023 г. 15:08
Министр: Объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира – проявление особого уважения

"Объявление культурной столицы Азербайджана – города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год является проявлением особого уважения со стороны тюркского мира".

Как сообщает Report, об этом министр культуры Адиль Керимли сказал на официальной церемонии открытия мероприятия "Шуша - культурная столица тюркского мира -2023".

Министр напомнил, что Шуша имеет большое духовное значение для азербайджанцев: "Этот город имеет большое значение в судьбе нашего народа, его истории, культуре, национальном развитии. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев уделял особое внимание культурному центру нашего народа - городу Шуша и сохранению нашего культурного наследия. Сегодня эту политику успешно продолжает президент Азербайджана Ильхам Алиев".

А.Керимли подчеркнул, что сегодня Шуша и весь Карабах переживают ренессанс: "Восстанавливается исторический облик города Шуша, сюда возвращается культурная жизнь".

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Версия на английском языке Minister: Declaring Shusha cultural capital of Turkic world - manifestation of special respect
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Şuşanın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi xüsusi ehtiramın təzahürüdür"

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