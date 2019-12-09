Министр: Баку должен доказать всему миру, что является творческим городом

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"В настоящее время единый менеджмент креативной индустрии в Азербайджане еще не рассматривается обществом. Необходимо привнести новое мышление и простимулировать эту работу".

Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры Абульфас Гараев.

По его словам, концепция креативной индустрии в глобальном масштабе объединила очень большое количество людей за последние 10 лет и вносит ценный вклад в развитие общества, привлекая людей к новым местам и идеям.

Министр отметил, что Азербайджан не является исключением в этой области: "В последние годы во всех регионах страны, во всех городах и районах проводятся ремонтные работы, работы по благоустройству, создаются новые рабочие места".

А.Гараев отметил, что в этом году Баку был включен в Список творческих городов ЮНЕСКО: "Баку должен доказать всему миру, что является творческим городом в категории дизайн. Мы все должны работать в этом плане. Представители правительства, промышленности и граждане должны активно участвовать в этом процессе".