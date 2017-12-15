Международный песенный конкурс, посвященный Муслиму Магомаеву, пройдет в Украине

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Украине в следующем году пройдет международный песенный конкурс, посвященный легендарному исполнителю Муслиму Магомаеву.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил председатель альянса "Азербайджан-Украина" Эльмар Мамедов.

По его словам, на конкурс, который пройдет в августе 2018 года в украинском городе Трускавец, организаторы намерены собрать лучших певцов, которые будут исполнять песни легендарного артиста.

В качестве судей выступят известные деятели культуры обеих республик и общественные деятели. Председателем жюри планируют назначить народного артиста Украины Гурбана Аббасова.

Помимо демонстрации вокального таланта, конкурсанты должны будут ответить на вопросы о биографии и достижениях Муслима Магомаева, о его фильмах, концертах и созданных им музыкальных произведениях.

Участник, занявший первое место, получит золотую медаль и путевку на недельную поездку в Азербайджан.

Главной целью мероприятия является популяризация азербайджанской культуры на Украине, а также укрепление культурных связей между дружественными государствами.