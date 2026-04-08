    Культурная ассоциация Butam познакомила Бельгию с музыкой Азербайджана

    Kультурная политика
    • 08 апреля, 2026
    • 17:52
    Культурная ассоциация Butam познакомила Бельгию с музыкой Азербайджана

    В бельгийском городе Вервье 7 апреля прошел вечер, посвященный музыкальной культуре Азербайджана.

    Как сообщает европейское бюро Report, мероприятие было организовано Культурной ассоциацией соотечественников Butam при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии и состоялось в консерватории Вервье.

    Гостям вечера рассказали об азербайджанских музыкальных традициях, мугаме и первой опере на Востоке, написанной Узеиром Гаджибейли.

    Гости также смогли насладиться живым исполнением известных азербайджанских музыкантов - Садых Агамалиев исполнил мугам и народные песни, Джавид Селимов играл на таре, а Эмин Садыхлы - на кеманче.

    Особенно тепло зрители приняли неожиданные интерпретации: классические западные произведения зазвучали по-новому благодаря азербайджанским инструментам. Судя по аплодисментам, именно эти моменты стали одними из самых запоминающихся.

    Вечер дополнили танцевальные номера. Один из них вызвал настоящий восторг - молодой танцор исполнил стремительную джигитовку на одной ноге, точно попадая во все ускоряющийся ритм.

    В завершение мероприятия организаторы сделали символичный жест: консерватории, основанной более 150 лет назад, подарили тар и кеманчу. Заместителю директора Рэйчел Винтаген также вручили традиционный шекинский кялагаи.

    Организаторы выразили надежду, что этот вечер станет не просто знакомством, а вдохновением - и кто-то из студентов захочет освоить азербайджанские музыкальные инструменты.

    Культурная ассоциация Butam Узеир Гаджибейли Посольство Азербайджана в Бельгии
    "Butam" Mədəniyyət Assosiasiyası Belçikanı Azərbaycan musiqisi ilə tanış edib
    Belgium gets taste of Azerbaijani music thanks to cultural association Butam

    Последние новости

    19:21

    Турция ведет переговоры с Италией о покупке системы ПВО SAMP/T

    В регионе
    19:18

    Семь человек погибли и семь пострадали в аварии в Турции

    В регионе
    19:08

    Азербайджан и Сербия обсудили сотрудничество в сфере энергоэффективности

    Инфраструктура
    19:07

    Прево выразил поддержку Ливану в связи с продолжающимися ударами Израиля

    Другие страны
    19:07

    Австрия заявила о готовности выступить площадкой для переговоров по Ирану

    Другие страны
    19:01

    Эрдоган и Трамп обсудили договоренность о прекращении огня между США и Ираном

    В регионе
    18:57

    Тофиг Алиев и Михаил Малкин вышли в финал чемпионата Европы по тамблингу в Португалии

    Индивидуальные
    18:49

    Арагчи и Байрамов обсудили текущую ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    18:45

    СМИ: Иран закрыл Ормузский пролив после ударов Израиля по Ливану

    В регионе
    Лента новостей