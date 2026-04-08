Культурная ассоциация Butam познакомила Бельгию с музыкой Азербайджана

В бельгийском городе Вервье 7 апреля прошел вечер, посвященный музыкальной культуре Азербайджана.

Как сообщает европейское бюро Report, мероприятие было организовано Культурной ассоциацией соотечественников Butam при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии и состоялось в консерватории Вервье.

Гостям вечера рассказали об азербайджанских музыкальных традициях, мугаме и первой опере на Востоке, написанной Узеиром Гаджибейли.

Гости также смогли насладиться живым исполнением известных азербайджанских музыкантов - Садых Агамалиев исполнил мугам и народные песни, Джавид Селимов играл на таре, а Эмин Садыхлы - на кеманче.

Особенно тепло зрители приняли неожиданные интерпретации: классические западные произведения зазвучали по-новому благодаря азербайджанским инструментам. Судя по аплодисментам, именно эти моменты стали одними из самых запоминающихся.

Вечер дополнили танцевальные номера. Один из них вызвал настоящий восторг - молодой танцор исполнил стремительную джигитовку на одной ноге, точно попадая во все ускоряющийся ритм.

В завершение мероприятия организаторы сделали символичный жест: консерватории, основанной более 150 лет назад, подарили тар и кеманчу. Заместителю директора Рэйчел Винтаген также вручили традиционный шекинский кялагаи.

Организаторы выразили надежду, что этот вечер станет не просто знакомством, а вдохновением - и кто-то из студентов захочет освоить азербайджанские музыкальные инструменты.