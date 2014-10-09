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    Имена двух талантливых школьниц будут внесены в "Золотую книгу"

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присуждении специальной стипендии молодым талантам". Как сообщает Report, согласно распоряжению, имена двух школьниц будут вписаны в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана. Им также присуждена специальная ежемесячная стипендия.

    Отметим, что Ибрагимова Айтен Умид гызы и Зейналова Лейла Самир гызы являются учащимися средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.

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