Имена двух талантливых школьниц будут внесены в "Золотую книгу"

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присуждении специальной стипендии молодым талантам". Как сообщает Report, согласно распоряжению, имена двух школьниц будут вписаны в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана. Им также присуждена специальная ежемесячная стипендия.

Отметим, что Ибрагимова Айтен Умид гызы и Зейналова Лейла Самир гызы являются учащимися средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.