ICOMOS сотрудничает с Азербайджаном по вопросам сохранения культурного наследия

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) тесно сотрудничает с Азербайджаном.

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) тесно сотрудничает с Азербайджаном.

Как сообщает Report, вице-президент ICOMOS Зейнеп Гюль Унал заявила на Международной научной конференции на тему "Роль конвенций ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения" при совместной организации Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Национального комитета ICOMOS Азербайджана и Института развития и дипломатии Университета ADA.

"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся на сегодняшний день, очень серьезны. Климатические изменения, гибридные войны - все это наносит урон культурному наследию", отметила она, добавив, что в этой связи особо остро стоит вопрос его сохранения.

"Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном. Сегодняшнее мероприятие станет еще одним вкладом в наши усилия в сохранение культурного наследия", заявила Зейнеп Гюль Унал.