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Эркин Йылмаз: Турция может финансово поддержать азербайджанских режиссеров в съемках фильмов

Эркин Йылмаз: Турция может финансово поддержать азербайджанских режиссеров в съемках фильмов "Азербайджанские кинорежиссеры могут получить финансовую поддержку от Главного управления кино Министерства культуры и туризма Турции для съемок фильмов".
Kультурная политика
21 апреля 2023 г. 15:34
Эркин Йылмаз: Турция может финансово поддержать азербайджанских режиссеров в съемках фильмов

"Азербайджанские кинорежиссеры могут получить финансовую поддержку от Главного управления кино Министерства культуры и туризма Турции для съемок фильмов".

Как сообщает Report, об этом глава Управления Эркин Йылмаз сказал на кинофоруме "Азербайджанское кино-125: реальность, вызовы и цели".

По его словам, обязательным условием при этом является то, что 50 % выделенного бюджета должно быть потрачено в сфере кино в Турции.

Глава управления отметил, что в последние годы Турция разрешила реализовать в стране большое количество международных проектов: "В прошлом году в стране было реализовано 200 международных проектов. В настоящее время в Турции ежегодно производится 150 фильмов. Принятый в 2004 году в Турции закон в связи с кино способствовал развитию данной сферы. Государство в прошлом году выделило средства на 293 проекта".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Kino İdarəsinin müdiri: "Azərbaycanlı rejissorlara film çəkmək üçün maliyyə dəstəyi verə bilərik"

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