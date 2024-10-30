Агентство: Мы ждем ответа от грузинской стороны в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности

Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана ждет ответ от грузинской стороны в связи с представлением азербайджанского танца "Басгалы" как "Сомхури Шалахо" - "армянского шалахо" на грузинских телеканалах 1TV.CE, IMEDI и Rustavi.

Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана ждет ответ от грузинской стороны в связи с представлением азербайджанского танца "Басгалы" как "Сомхури Шалахо" - "армянского шалахо" на грузинских телеканалах 1TV.CE, IMEDI и Rustavi.

Об этом, отвечая на вопрос сотрудника Report, сказал журналистам председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Камран Иманов.

По его словам, в эфире этих каналов без указания источника и принадлежности использовалась также азербайджанская народная песня Bu qala, daşlı qala.

Иманов добавил, что Агентство интеллектуальной собственности периодически проводит расследования в связи с фактами нарушения авторских прав и разоблачает все случаи плагиата, опираясь на конкретные доказательства.

Напомним, что Агентство интеллектуальной собственности направило письмо руководству Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти" с просьбой изучить причины представления азербайджанского танца "Басгалы" на телеканалах 1TV.GE, İMEDİ и Rustavi как "Сомхури шалахо" ("армянское шалахо") и азербайджанской народной песни "Бу гала, дашлы гала" без указания на источник и народ, которому она принадлежит. Также в "Сакпатенти" были представлены соответствующие материалы, подтверждающие правонарушения.