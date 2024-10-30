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Агентство: Мы ждем ответа от грузинской стороны в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности

Агентство: Мы ждем ответа от грузинской стороны в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана ждет ответ от грузинской стороны в связи с представлением азербайджанского танца "Басгалы" как "Сомхури Шалахо" - "армянского шалахо" на грузинских телеканалах 1TV.CE, IMEDI и Rustavi.
Kультурная политика
30 октября 2024 г. 11:35
Агентство: Мы ждем ответа от грузинской стороны в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности

Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана ждет ответ от грузинской стороны в связи с представлением азербайджанского танца "Басгалы" как "Сомхури Шалахо" - "армянского шалахо" на грузинских телеканалах 1TV.CE, IMEDI и Rustavi.

Об этом, отвечая на вопрос сотрудника Report, сказал журналистам председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Камран Иманов.

По его словам, в эфире этих каналов без указания источника и принадлежности использовалась также азербайджанская народная песня Bu qala, daşlı qala.

Иманов добавил, что Агентство интеллектуальной собственности периодически проводит расследования в связи с фактами нарушения авторских прав и разоблачает все случаи плагиата, опираясь на конкретные доказательства.

Напомним, что Агентство интеллектуальной собственности направило письмо руководству Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти" с просьбой изучить причины представления азербайджанского танца "Басгалы" на телеканалах 1TV.GE, İMEDİ и Rustavi как "Сомхури шалахо" ("армянское шалахо") и азербайджанской народной песни "Бу гала, дашлы гала" без указания на источник и народ, которому она принадлежит. Также в "Сакпатенти" были представлены соответствующие материалы, подтверждающие правонарушения.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik sədri: Gürcüstan TV-lərində “Basqalı” rəqsinin “erməni şalaxosu” kimi təqdim edilməsi ilə bağlı etiraza cavab gözləyirik

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