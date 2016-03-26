​В Турции снимается фильм при поддержке SOCAR

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Турции будет экранизирована история байбуртцев, вынужденных покинуть свои родные земли во время русской оккупации в начале XX века.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, сценарий основан на истории жизни Саида Явуза - деда Кянан Явуза, главы дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkey. Фильм будет охватывать период до оккупации, оккупацию, миграцию и послемиграционный период жизни героя.

Сам К.Явуз вместе с режиссером, сценаристом и постановочной командой фильма проводит исследования в Байбурте, где пройдут съемки.

По словам режиссера фильма Джама Акйолдаша, съемки фильма продлятся 8 недель, в течение которых будут сняты зимние и летние сцены фильма: "В фильме снимутся примерно 1 000 человек. Премьера фильма состоится в феврале 2017 года".

Отметим, что съемки начнутся в июле этого года. Проект реализуется при поддержке SOCAR.