В Баку пройдет концерт в честь Узеира Гаджибейли и Микалоюса Чюрлёниса

В Баку 10 октября состоится концерт, организованный посольством Литвы, в программе которого прозвучат произведения двух выдающихся композиторов - Узеира Гаджибейли и Микалоюса Константинаса Чюрлёниса (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis).

Об этом Report заявил посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс (Kęstutis Vaškelevičius).

Концерт пройдет под управлением литовского дирижера Вильмантаса Калюнаса (Vilmantas Kaliūnas) в исполнении Азербайджанского филармонического оркестра.

"Хотелось бы отметить символичность важных событий, которые наши народы отметили в сентябре этого года: в прошлом месяце мы праздновали юбилеи двух выдающихся композиторов - 140-летие Узеира Гаджибейли и 150-летие Микалоюса Константинаса Чюрлёниса (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis)", - подчеркнул дипломат.

По словам посла, потенциал сотрудничества в культурной сфере между Азербайджаном и Литвой остается значительным, и интерес к нему наблюдается с обеих сторон.

"В целом потенциал сотрудничества в культурной сфере велик, и заинтересованность наблюдается с обеих сторон. Например, этим летом Вильнюс посетил директор Международного центра мугама - Сахиб Пашазаде, а также азербайджанская группа Vatan Music Group для участия в фольклорном фестивале. Коллектив получил два главных приза среди международных участников, что демонстрирует интерес Литвы к азербайджанской культуре и ценность культурного обмена", - добавил он.

Посол подчеркнул, что одним из сильнейших аспектов культурного сотрудничества являются прямые контакты между учреждениями и отдельными деятелями искусства.

"Между национальными филармониями наших стран существует соглашение о сотрудничестве. Они активно обмениваются музыкантами и организуют визиты почти каждый год. Когда взаимодействие происходит напрямую между художниками, это, на мой взгляд, является одним из наиболее ярких показателей потенциала нашего культурного сотрудничества. Уже сейчас мы становимся свидетелями успешного и плодотворного обмена между нашими художниками и культурными учреждениями", - отметил Вашкелявичюс.