Министр: Узбекистан проводит большую работу по сохранению своего культурного наследия

Узбекистан проводит большую работу по сохранению своего культурного наследия.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков на пленарном заседании международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии".

"По данным ЮНЕСКО, 65% мирового культурного наследия недостаточно защищено или не оцифровано, и это налагает огромную ответственность на каждое государство. И в последние годы в Узбекистане в этом направлении проводится масштабная работа", - отметил министр.

Он подчеркнул, что эти усилия направлены не только на сохранение историко-культурных ценностей, но и на донесение их до будущих поколений через современные методы образования и просвещения.

Министр культуры также отметил, что прогресс происходит в процессе формирования человеческого мышления и развития общества через объединение науки и духовного наследия.

"Только так мы сможем воспитать из молодого поколения новых Аль-Бируни, Аль-Хорезми и Аль-Фергани, зрелых ученых и мыслителей", - заявил Назарбеков.

Он призвал братские народы и региональные сообщества совместно участвовать в процессе сохранения и оцифровки духовного наследия и формировать среди мирового сообщества глубокое уважение к различным культурам, религиям и национальным ценностям, а также широко пропагандировать идею принятия народов не как "других, а как равных".