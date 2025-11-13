Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Министр: Узбекистан проводит большую работу по сохранению своего культурного наследия

    Культура
    • 13 ноября, 2025
    • 14:04
    Узбекистан проводит большую работу по сохранению своего культурного наследия.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков на пленарном заседании международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии".

    "По данным ЮНЕСКО, 65% мирового культурного наследия недостаточно защищено или не оцифровано, и это налагает огромную ответственность на каждое государство. И в последние годы в Узбекистане в этом направлении проводится масштабная работа", - отметил министр.

    Он подчеркнул, что эти усилия направлены не только на сохранение историко-культурных ценностей, но и на донесение их до будущих поколений через современные методы образования и просвещения.

    Министр культуры также отметил, что прогресс происходит в процессе формирования человеческого мышления и развития общества через объединение науки и духовного наследия.

    "Только так мы сможем воспитать из молодого поколения новых Аль-Бируни, Аль-Хорезми и Аль-Фергани, зрелых ученых и мыслителей", - заявил Назарбеков.

    Он призвал братские народы и региональные сообщества совместно участвовать в процессе сохранения и оцифровки духовного наследия и формировать среди мирового сообщества глубокое уважение к различным культурам, религиям и национальным ценностям, а также широко пропагандировать идею принятия народов не как "других, а как равных".

