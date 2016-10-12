В азербайджанских волейбольных командах будут заменены тренеры

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "В 2017 году в Баку пройдет финальная стадия чемпионата Европы по волейболу. В ближайшие дни состоится церемония жеребьевки чемпионата. Мы должны серьезно подготовиться к такому ответственному и влиятельному мероприятию".

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил новый президент Федерации волейбола Азербайджана Джавид Гурбанов в ходе выступления на заседании Национального олимпийского комитета.

Дж.Гурбанов охарактеризовал волейбол как необходимый, но очень сложный вид спорта и подчеркнул, что произойдут изменения в тренерском составе и других вопросах.

Участвующий на заседании министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что Дж.Гурбанов находится рядом со спортсменами, поддерживает их: "Высокое развитие нашего волейбола является пожеланием каждого из нас. Целью является завоевание лицензии на Летние олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году".

Отметим, что Дж.Гурбанов сегодня был избран президентом Федерации волейбола Азербайджана. На этом посту он сменил Зию Мамедова.