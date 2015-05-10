​Стали известны победители велотура "Tour d’Azerbaidjan-2015"

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Завершился велотур "Tour d’Azerbaidjan-2015" категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI). Как сообщает Report, последний, завершающий этап велотура, стартовавший и финишировавший на площади Азадлыг, протяженностью в 144 км., прошел по улицам столицы.

Победителем стал российский спортсмен Сергей Фирсанов (команда "Русвело"), второе место досталось представителю Казахстана Александру Шушемоину из команды “National Team Kazakhstan”, а третье место завоевал представлявший команду Азербайджана “Synergy Baku” Матей Мугерли.

По сумме всех этапов команда “Synergy Baku”, представлявшая Азербайджан, стала победительницей соревнований.