Состоялась квалификация к Гран-при Австралии Формулы-1

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Состоялась квалификация к Гран-при Австралии в рамках чемпионата Формулы-1 2016 года.

Как сообщает Report, завтра с 1 места на Гран-при стартует гонщик "Мерседес" Люьис Хэмильтон. Его лучшее время на круге составило 1:23:837.

Расположение гонщиков следующее:

1. Льюис Хэмильтон (Великобритания, "Мерседес")

2. Нико Росберг (Германия, "Мерседес")

3. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари")

4. Кими Райконнен (Финляндия, "Феррари")

5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Торро Россо")

6. Фелипе Масса (Бразилия,"Уильямс")

7. Карлос Сайнс-мл. (Испания, "Торро Россо")

8. Даниэль Риккиардо (Австралия,"Ред Булл")

9. Серхио Перес (Мексика, "Форс Индия")

10. Нико Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия")

11. Вальтери Боттас (Финляндия, "Уильямс")

12. Фернандо Алонсо (Испания, "Макларен-Хонда")

13. Дженсон Баттон (Великобритания, "Макларен-Хонда")

14. Джольон Палмер (Великобритания, "Рено-Лотус")

15. Кевин Магнуссен (Дания, "Рено-Лотус")

16. Маркус Эриксон (Швеция, "Заубер")

17. Фелипе Наср (Бразилия, "Заубер")

18. Даниил Квят (Россия, "Ред Булл")

19. Роман Грожан (Франция, "Хаас")

20. Эстебан Гутьерес "Хаас" (Мексика)

21. Рио Харьянто (Индонезия, "Мейнор") - стартует с последнего места из-за штрафа

22. Паскаль Верляйн (Германия, "Мейнор").

Напомним, 17-19 июня в Баку пройдет 8 этап - Гран-при Европы в рамках чемпионата мира Формулы-1.