Сегодня в Казани пройдет прощание с олимпийской чемпионкой

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ 3 января ушла из жизни олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Князева. Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Tatar-inform", знаменитая фехтовальщица скончалась в Казани на 61-м году жизни. Она будет похоронена сегодня. Прощание с покойной состоится в спортивном комплексе "Динамо" в Казани.

Отметим что, в 1975 году Князева была признана лучшей рапиристкой мира, а год спустя, она стала чемпионкой Олимпийских игр в Монреале.