Президент Международного паралимпийского комитета скоро покинет свой пост

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен покинет свой пост в течение ближайших месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

"Крэйвену остается около года до окончания срока его полномочий, поскольку это его третий срок. Действительно, Филип Крэйвен должен покинуть свой пост. В каком месяце это произойдет, мне трудно сказать, но это действительно произойдет довольно скоро", - сказал В.Лукин.

Генеральная ассамблея МПК, на которой пройдут выборы нового президента организации, состоится 7-8 сентября 2017 года в Абу-Даби. В мероприятии примут участие свыше 550 делегатов из более чем 150 стран. "Я не знаю ничего насчет возможности его досрочного ухода, это может быть его личным решением, а может и не быть", - добавил он.

Крэйвен занял пост президента МПК в 2001 году, с 2003 года он является членом Международного олимпийского комитета (МОК).