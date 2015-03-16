Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Национальная сборная команда Азербайджана по карате примет участие в Чемпионате Европы, который стартует 19 марта в Стамбуле. Как сообщает Report, вместе с главным тренером сборной, заслуженным тренером Рахманом Хатамовым на соревнования отправятся его помощник, старший тренер Рашад Гусейнов, тренер по физической подготовке Октай Мамедов, старший тренер молодежного состава Шахин Худавердиев, старший тренер юношеского состава Анар Аллахвердиев и Денис Морозов.

Национальная сборная впервые выступит в полном составе в соревнованиях по кумитэ. Рафаэль Агаев (-75 кг), в прошлом году из-за травмы оставшийся без чемпионского титула, в этот раз будет бороться за очередной титул. В индивидуальных соревнованиях примут участие Фирдовси Фарзалиев (-60 кг), Ниязи Алиев (-67 кг), Айхан Мамаев (-84 кг) и Шахин Атамов, среди девушек - Нурана Алиева (-50 кг), Илаха Гасымова (-55 кг), Фарида Абиева (-61 кг), Ирина Зарецкая (-68 кг) и Айтен Самедли (+68 кг). В командном чемпионате примут участие Турал Агаларзаде, Панах Абдуллаев, Асиман Гурбанлы, Орхан Гейдарли, Рафаэль Агаев и Шахин Атамов. Девушки также будут участвовать в командных соревнованиях.

Старший тренер по ката Вахид Айвазов отдал предпочтение выступлению Туралу Балджанлы и Адиле Гурбановой. В состав судей Чемпионата Европы включены международные рефери от Азербайджана Джахангир Бабаев, Юсиф Мамедов, Ранад Алиев, Вугар Керимов и Наргиз Мехдиева.

Отметим, что в соревнованиях, которые продлятся до 22 марта, примут участие 433 спортсмена из 49 стран. В соответствии с результатами 50-го Чемпионата Европы будут завоеваны путевки на первые Европейские игры Баку-2015.