Начинается визит в Баку вице-президентов Европейской конфедерации волейбола

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня начинается визит в Баку первого вице-президента Европейской конфедерации волейбола (CEV) Ренато Арена и вице-президента CEV и Турецкой федерации волейбола Озкана Мутлугиля.

Как сообщает Report, цель 4-дневного визита заключается в знакомстве с ходом подготовительных работ к предстоящему в Азербайджане и Грузии финалу чемпионата Европы 2017 года.

Федерацией волейбола Азербайджана (AVF) уже создан Оргкомитет и проведены несколько заседаний, связанных с предстоящими работами.

Для создания лого чемпионата AVF намерен провести тендер. Победитель тендера будет награжден национальной федерацией.

Отметим, что финал чемпионата Европы среди женщин состоится в сентябре-октябре 2017 года.

Игры одной группы пройдут в Грузии, а трех групп и финальная игра - в Азербайджане.