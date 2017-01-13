Женская юношеская сборная Азербайджана по волейболу провела первую игру

Бухарест. 13 января. REPORT.AZ/ Участвовавшая на играх II отборочного этапа Чемпионата Европы женская юношеская сборная Азербайджана по волейболу U-18 провела сегодня первую игру.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, соперницами нашей команды, ведущей борьбу в группе Е, стали россиянки.

Прошедшая в спортивном центре "Олимпия" румынского города Плоешти встреча длилась 55 минут. Встреча завершались победой россиянок - 3:0 (25:6, 25:5, 25:7). Все три сета прошли с превосходством сборной России.

После этой победы у сборной России 5 очков. Вчера они обыграли румынок со счетом 3:2.

На сегодняшней игре встретятся команды Португалии и Румынии.

Очередная игра сборной Азербайджана пройдет против португальской команды в 17:00 по бакинскому времени.