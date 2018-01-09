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    КНДР отправит на Олимпиаду-2018 демонстрационную команду по тхэквондо

    Также на Играх выступят северокорейские танцоры и музыканты

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ КНДР направит на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане своих танцоров и музыкантов, а также демонстрационную команду мастеров по тхэквондо.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель Министерства объединения Республики Корея.

    По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе состоявшихся во вторник переговоров на министерском уровне в пограничном пункте Пханмунджом. О том, намерена ли КНДР направить своих спортсменов для участия в Играх, не сообщается.

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