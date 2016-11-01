Итальянская волейболистка набранными в одном матче очками установила новый рекорд - ВИДЕО

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Итальянка Паола Эгону установила рекорд результативности в итальянском чемпионате.

Как сообщает Report, 18-летняя спортсменка, выступающая в "Клуб Италия" из Рима, в матче с "Иль-Бизонте" набрала 46 очков.

42 очка спортсменка набрала в атаке, два - за счет игры на блоке, а также дважды подала навылет. Однако великолепная результативность П.Эгону не спасла ее команду от итогового поражения в пяти партиях.

Отметим, что Паола Эгону повторила результат Марианы Изабель Конте, установленный в Серии A2 в сезоне 1999/2000. Тогда 46 очков Конте были рекордными для всего женского профессионального волейбола в Италии.