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    Итальянская волейболистка набранными в одном матче очками установила новый рекорд - ВИДЕО

    Однако ее результативность не спасла команду от поражения

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Итальянка Паола Эгону установила рекорд результативности в итальянском чемпионате.

    Как сообщает Report, 18-летняя спортсменка, выступающая в "Клуб Италия" из Рима, в матче с "Иль-Бизонте" набрала 46 очков. 

    42 очка спортсменка набрала в атаке, два - за счет игры на блоке, а также дважды подала навылет. Однако великолепная результативность П.Эгону не спасла ее команду от итогового поражения в пяти партиях.

    Отметим, что Паола Эгону повторила результат Марианы Изабель Конте, установленный в Серии A2 в сезоне 1999/2000. Тогда 46 очков Конте были рекордными для всего женского профессионального волейбола в Италии. 

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