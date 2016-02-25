​Главный тренер "Азерйол: Несмотря на давление судей, нам удалось одержать победу

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Этой ночью в Баку вернулись члены прошедшего в полуфинал кубка CEV женского волейбольного клуба "Азерйол".

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева спортсменок встретили представители волейбольной общественности и группа болельщиков.

В интервью журналистам главный тренер "Азерйол" Зия Раджабов сказал, что на встрече они столкнулись с давлением судей: "В Баку мы обыграли клуб "Новара" со счетом 3:1. Нашим соперником был клуб, приехавший с Лиги чемпионов. Их бюджет превышает наш и они обладают достаточно сильным составом. Ауреа Круз ранее играла у нас. Хотя мы и потерпели поражение со счетом 1:3, все же не упустили "золотого" сета. Несмотря на давление судей, нам удалось одержать победу".

По словам молодого специалиста, на очередном этапе они встретятся с краснодарской командой "Динамо", поэтому будут готовиться к игре более усердно.

Опытная волейболистка Елена Пархоменко заявила, что прошедшая до матча с "Новара" встреча с вице-президентом Федерации волейбола Азербайджана Фаиком Гараевым придала им дополнительный стимул: "Мы знали, что в Италии нас ждет нелегкая игра. В отличии от бакинской встречи, "Новара" выступала на собственном поле с оптимальным составом. До начала игры Фаик муаллим встретился с нами и пожелал удачи. Он следил за игрой, что придало нам дополнительный стимул. Мы также выражаем признательность болельщикам".

Отметим, что команда, главным тренером которой является Зия Раджабов, на первой встрече в Баку выиграла со счетом 3:1. Хотя на ответной игре в городе Новара "Азерйол" завершила второй сет победой, соотношение сетов было в пользу хозяев поля - 3:1.

Судьба команд решилась в "золотом" сете. Одержав победу со счетом 15:13, представители Азербайджана прошли в очередной этап.

Первая встреча в полуфинале с российским "Динамо" (Краснодар) запланирована на 8 марта в Краснодаре. Очередная встреча пройдет в Баку 12 марта.

Фото Ислама Атакишиева.