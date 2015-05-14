Датский баскетболист обнаружен мертвым в собственном доме

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Член бельгийского баскетбольного клуба "Шарлеруа" Расмус Ларсен найден мертвым в собственном доме.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 20-летний игрок скончался незадолго до встречи перед матчем плей-офф чемпионата страны с "Остенде".

Датский игрок не появился на собрании перед игрой, после чего сотрудники клуба отправились домой к Ларсену, где и обнаружили его труп.

Из-за трагедии встреча с "Остенде" была перенесена.

Отметим, что Ларсен стал третьим спортсменом, умершим в Бельгии за последнюю неделю. Ранее от сердечного приступа скончались футболист "Локерен" Грегори Мертенс и игрок команды "Берсхот Вилрейк" Тим Никот.