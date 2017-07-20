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    Азербайджанский специалист назначен главным тренером украинской волейбольной команды

    Васиф Талыбов будет руководить командой Винница

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Васиф Талыбов назначен главным тренером украинской мужской волейбольной команды "Винница".

    Как сообщает Report со ссылкой на volleyball.ua,  азербайджанский специалист сменил на этом посту Александра Бондаренко.

    Отметим, что в Баку Васиф Талыбов работал помощником главного тренера команды "Телеком" Зорана Гаича. В последнем сезоне он  работал помощником главного тренера команды "Винница" бронзового призёра чемпионата Украины.

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