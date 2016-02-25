Азербайджанский клуб выходит на ответную игру в Лиге чемпионов

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня азербайджанская женская волейбольная команда "Локомотив" проведет ответный матч в плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, игра на выезде со швейцарским клубом "Волеро" начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Игру будут судить рефери Нирпер Озбар (Турция) и Санья Миклошич (Словения).

Первая игра в Баку завершилась победой "Локомотива" со счетом 3:2.

Победитель матча встретится с победителем игры между турецкими командами "Эджачибаши" и "Вакыфбанк".

Лига чемпионов

1/6 финала, ответный матч

23:00. "Волеро" (Швейцария) - "Локомотив" (Азербайджан)

Судьи: Нирпер Озбар (Турция), Санья Миклошич (Словения).

Цюрих, Saalsporthalle.

Отметим, что ранее "Азерйол" вышел в полуфинал Кубка CEV и стал соперником российского "Динамо" (Краснодар).