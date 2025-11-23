Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на Исламиаде, вернулись на родину

    Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, вернулись на родину.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку состоялась церемония встречи атлетов. В мероприятии приняли участие представители спортивной общественности, СМИ, болельщики и близкие спортсменов.

    Отметим, что Азербайджан был представлен на соревнованиях 174 спортсменами в 20 видах спорта.

    В целом они завоевали на Исламиаде 59 медалей, в том числе 9 золотых, 19 серебряных и 31 бронзовая награда. С этим показателем Азербайджан занял 10-е место в медальном зачете.

    Первое место досталось Турции (72 золотых, 44 серебряных, 39 бронзовых), вторым стал Узбекистан (29 золотых, 35 серебряных, 32 бронзовых), а третьим - Иран (29 золотых, 19 серебряных, 33 бронзовых).

    Отметим, что Исламиада проходила в Эр-Рияде 7-21 ноября.

    04:08
    Фото

    Командные
