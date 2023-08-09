Посетивший Карабах журналист из США: Зарытые Арменией мины являются показателем продолжающейся агрессии

События, произошедшие в Карабахском регионе, являются преступлением против человечности. Мины, закопанные Арменией в этом регионе, являются горькой реальностью, свидетельствующей о продолжении агрессии.

События, произошедшие в Карабахском регионе, являются преступлением против человечности. Мины, закопанные Арменией в этом регионе, являются горькой реальностью, свидетельствующей о продолжении агрессии.

Об этом американскому бюро Report сказал недавно вернувшийся из Карабахского региона Азербайджана журналист из США, учредитель и главный редактор информационного агентства Schirach Report Паоло фон Ширах.

Он отметил, что пришел в ужас от актов терроризма и вандализма, совершенных Арменией на исторических азербайджанских землях.

"Проезжая по дороге с группой американских журналистов на освобожденных территориях Азербайджана, поистине страшно было видеть полностью разрушенные села и поселки. Создается впечатление, что эти дома были заброшены тысячи лет назад. Люди, которые были вынуждены покинуть свои дома, также потеряли свои воспоминания, мечты, словом, все. С одной стороны я видел города, которые были разрушены, а с другой стороны, поселения, которые восстанавливаются, туда возвращается жизнь. Заслуживают одобрения масштабные усилия азербайджанского правительства по восстановлению и реконструкции", - сказал Паоло фон Ширах.

Американский журналист рассказал о своих наблюдениях в регионе относительно минной угрозы, являющейся одной из самых больших проблем, с которыми столкнулся Азербайджан после Второй карабахской войны.

"Сотни тысяч мин, которые приводят к гибели людей, к сожалению, являются ужасным наследием армянской оккупации. Армения загрязнила эти территории, которые держала под оккупацией десятки лет, противопехотными и противотанковыми минами. Еще один важный нюанс заключается в том, что правительство Армении отказывается предоставить минные карты. К сожалению, разминирование является дорогостоящим и трудоемким процессом. Во время нашего визита в регион мы наблюдали за подрывом мин экспертами Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Я также узнал, что Армения зарыла одну на другой несколько мин, чтобы увеличить их мощность. Мне страшно даже представить, что произойдет после взрыва такой установки. Двигаться на этих территориях без карт с точным указанием местонахождения мин крайне опасно, и азербайджанская сторона пытается очистить регион, проверяя каждый метр земли. Видно, что в Азербайджане сформирована очень умелая команда, специализирующаяся в этой области. Мины, установленные Арменией в Карабахе, являются горькой реальностью, которая показывает, что военная агрессия все еще продолжается. Боевые действия завершились, армяне ушли из региона, но их мины все еще здесь и продолжают убивать", - подчеркнул фон Ширах.

Журналист добавил, что расскажет об увиденном в американских СМИ.

"Как человек, внимательно следящий за происходящими между Азербайджаном и Арменией событиями, могу однозначно признать, что ситуация в регионе плачевная. Визит в Азербайджан раскрыл для меня иную картину", - добавил он.