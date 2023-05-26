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Помощник генсека ООН: Мины - это вызов для достижения Целей устойчивого развития

Помощник генсека ООН: Мины - это вызов для достижения Целей устойчивого развития Разминирование - это очень большой вызов не только для Азербайджана, но и для многих других стран.
Карабах
26 мая 2023 г. 14:18
Помощник генсека ООН: Мины - это вызов для достижения Целей устойчивого развития

Разминирование - это очень большой вызов не только для Азербайджана, но и для многих других стран.

Как сообщает Report, об этом помощник Генерального секретаря ООН по делам органов обеспечения законности Александр Зуев заявил на международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию" в Баку.

"Многие люди становятся жертвами мин. К сожалению, чаще всего это женщины и дети. Необходимо остановить это", - заявил А. Зуев.

По его словам, мины - это также вызов для достижения Целей устойчивого развития, потому что являются препятствием для занимающихся сельским хозяйством.

"Я бы хотел поздравить Азербайджан за проведение подобной актуальной конференции. Надеюсь, что подобные мероприятия пройдут не только в столице Азербайджана, но и в других странах", - заявил Зуев.

Помощник генсека напомнил, что ООН также финансирует процесс разминирования, в том числе и в Азербайджане. Он выразил надежду, что финансирование этого процесса может может быть увеличено с учетом масштабности минного загрязнения территорий Азербайджана.

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