Международное сообщество призвали поддержать восстановление разрушенных памятников культуры

Участники Шушинской конференции призвали мировое сообщество поддержать гуманитарные инициативы Азербайджана по восстановлению восстановление инфраструктуры и разрушенных исторических памятников.

Участники Шушинской конференции призвали мировое сообщество поддержать гуманитарные инициативы Азербайджана по восстановлению восстановление инфраструктуры и разрушенных исторических памятников.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении участников завершившейся сегодня в Шуше международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”.

"Призываем международное сообщество оказать безоговорочную и решительную поддержку гуманитарным инициативам правительства Азербайджана, направленным на восстановление инфраструктуры и разрушенных исторических памятников, возрождение культуры и наследия в постконфликтный период. В этом контексте мы призываем международное сообщество поддержать меры по укреплению доверия, возрождения культурного, религиозного и природного наследия и усилия по продвижению успешных моделей постконфликтного примирения", - говорится в обращении.