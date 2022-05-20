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Международное сообщество призвали поддержать восстановление разрушенных памятников культуры

Международное сообщество призвали поддержать восстановление разрушенных памятников культуры Участники Шушинской конференции призвали мировое сообщество поддержать гуманитарные инициативы Азербайджана по восстановлению восстановление инфраструктуры и разрушенных исторических памятников.
Карабах
20 мая 2022 г. 16:49
Международное сообщество призвали поддержать восстановление разрушенных памятников культуры

Участники Шушинской конференции призвали мировое сообщество поддержать гуманитарные инициативы Азербайджана по восстановлению восстановление инфраструктуры и разрушенных исторических памятников.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении участников завершившейся сегодня в Шуше международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”.

"Призываем международное сообщество оказать безоговорочную и решительную поддержку гуманитарным инициативам правительства Азербайджана, направленным на восстановление инфраструктуры и разрушенных исторических памятников, возрождение культуры и наследия в постконфликтный период. В этом контексте мы призываем международное сообщество поддержать меры по укреплению доверия, возрождения культурного, религиозного и природного наследия и усилия по продвижению успешных моделей постконфликтного примирения", - говорится в обращении.

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Версия на английском языке Shusha conference participants call on world to support restoration of destroyed cultural monuments
Версия на азербайджанском языке Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçıları birgə müraciət ünvanlayıb

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