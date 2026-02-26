Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Мехмет Акарджа: Ходжалинская трагедия должна получить должную оценку в мировой правовой системе

    Карабах
    • 26 февраля, 2026
    • 16:11
    Ходжалинские события являются преступлением геноцида.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил Уполномоченный по правам человека Турции, главный омбудсмен Мехмет Акарджа.

    Подчеркнув тесные связи между омбудсменскими институтами Азербайджана и Турции, Акарджа отметил, что возглавляемое им учреждение как государственный орган Турции всегда готово поддерживать сотрудничество и совместные усилия, направленные на то, чтобы факты этой трагедии, являющейся преступлением против человечности, получили надлежащую оценку в международной правовой системе.

    "Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить восстановление справедливости в рамках международного права в кратчайшие сроки. К сожалению, мы не можем изменить прошлое и вернуть тех, кто погиб. Однако борьба за то, чтобы произошедшее не было забыто, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились, а память о жертвах была сохранена, - это наша коллективная ответственность", - заявил он.

    Ходжалы Ходжалинский геноцид Турция омбудсмен Мехмет Акарджа преступление против человечности международное право
    Türkiyənin Baş Ombudsmanı: Xocalıdakı hadisələr soyqırımı cinayətidir
    Mehmet Akarca: Khojaly tragedy should receive due assessment in global legal system

