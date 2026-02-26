Мехмет Акарджа: Ходжалинская трагедия должна получить должную оценку в мировой правовой системе

Ходжалинские события являются преступлением геноцида.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил Уполномоченный по правам человека Турции, главный омбудсмен Мехмет Акарджа.

Подчеркнув тесные связи между омбудсменскими институтами Азербайджана и Турции, Акарджа отметил, что возглавляемое им учреждение как государственный орган Турции всегда готово поддерживать сотрудничество и совместные усилия, направленные на то, чтобы факты этой трагедии, являющейся преступлением против человечности, получили надлежащую оценку в международной правовой системе.

"Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить восстановление справедливости в рамках международного права в кратчайшие сроки. К сожалению, мы не можем изменить прошлое и вернуть тех, кто погиб. Однако борьба за то, чтобы произошедшее не было забыто, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились, а память о жертвах была сохранена, - это наша коллективная ответственность", - заявил он.