Группа международных путешественников прибыла в Агдам

Группа из 33 международных путешественников посетила достопримечательности Агдама.

Группа из 33 международных путешественников посетила достопримечательности Агдама.

Как сообщает корреспондент Report, туристы ознакомились с разрушениями, учиненными Арменией в городе за время оккупации, а также с текущими строительно-восстановительными работами.

Гости посетили отреставрированную Агдамскую мечеть, руины Музея хлеба, Драматического театра и Аллею шехидов.

Во время экскурсии путешественникам были представлены исторические фотографии города до оккупации и разрушений.

Отметим, что в Карабах и Восточный Зангезур в составе клуба путешественников Piki Reels прибыла группа путешественников из 12 стран - США, Австралии, Бельгии, Великобритании, Израиля, Нидерландов и др.