Глен Далисай: Темпы восстановительных работ в Карабахе впечатляют

Темпы строительных и восстановительных работ в Карабахе, изменения в облике Азербайджана за последние годы впечатляют международных путешественников.

Об этом корреспонденту Report заявил в Лачыне путешественник из США филиппинского происхождения Глен Далисай.

"Это мой первый визит в Карабах. Мне нравится изучать историю и находиться в местах, где разворачивались значимые события. Было интересно узнать о том, что здесь случилось, видя старые здания и новые постройки, которые возводятся высокими темпами. Здесь идет очень активное строительство", - отметил он.

Путешественник добавил, что это его второй визит в Азербайджан, а первый состоялся в 2018 году. По его словам, разница в облике страны ощутим.

"Тогда я побывал в Баку тогда, сейчас он кажется совсем другим. Он стал более современным, появилось много новых зданий", - подытожил Далисай.

Отметим, что накануне начался визит в Карабах и восточный Зангезур международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса. В состав делегации входят 79 путешественников. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавших Карабах и Восточный Зангезур.