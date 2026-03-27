    Глен Далисай: Темпы восстановительных работ в Карабахе впечатляют

    Темпы строительных и восстановительных работ в Карабахе, изменения в облике Азербайджана за последние годы впечатляют международных путешественников.

    Об этом корреспонденту Report заявил в Лачыне путешественник из США филиппинского происхождения Глен Далисай.

    "Это мой первый визит в Карабах. Мне нравится изучать историю и находиться в местах, где разворачивались значимые события. Было интересно узнать о том, что здесь случилось, видя старые здания и новые постройки, которые возводятся высокими темпами. Здесь идет очень активное строительство", - отметил он.

    Путешественник добавил, что это его второй визит в Азербайджан, а первый состоялся в 2018 году. По его словам, разница в облике страны ощутим.

    "Тогда я побывал в Баку тогда, сейчас он кажется совсем другим. Он стал более современным, появилось много новых зданий", - подытожил Далисай.

    Отметим, что накануне начался визит в Карабах и восточный Зангезур международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса. В состав делегации входят 79 путешественников. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавших Карабах и Восточный Зангезур.

    Qlen Dalisay: Qarabağda bərpa işlərinin sürəti heyranedicidir
