    • 27 марта, 2026
    • 09:24
    Бенни Прасад: Карабах демонстрирует быстрые темпы возрождения

    Масштабы восстановительных работ, а также качество новых дорог и зданий в Карабахе наглядно демонстрируют стремительное возрождение региона.

    Об этом Report заявил путешественник из Индии Бенни Прасад, посетивший освобожденные территории в составе делегации международных путешественников.

    По его словам, это уже второй визит в Карабах, и изменения, произошедшие за это время, производят сильное впечатление: "С момента моего предыдущего приезда здесь произошли поразительные перемены. Дороги, здания, общая атмосфера и то, как город вернулся к жизни – все это просто потрясающе".

    Бенни Прасад, являющийся мировым рекордсменом по скорости посещения всех стран мира, отметил, что ему сложно выделить какое-то одно место: "Каждая точка маршрута по-своему уникальна. И Агдам, и Шуша очень красивы, у каждого из них свой особый колорит".

    Путешественник также добавил, что хотел бы вернуться в Азербайджан вновь. "Люди здесь замечательные. Я бы очень хотел вернуться сюда со своей супругой и провести больше времени. Это одно из тех мест в мире, где хочется остаться подольше", - сказал он.

