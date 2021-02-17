Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале

"Политизация науки этноцентрическими взглядами подрывает ее положительное влияние на нашу жизнь"

Азербайджанские ученые ответили армянам в научно-медицинском журнале Lancet, разоблачив их фейк, и призвали не политизировать науку. Об этом передает Report со ссылкой на статью в научно-медицинском журнале.

Ранее Айразат Казарян и его коллеги заявили, что рост числа случаев COVID-19 в Армении связан с недавней эскалацией нагорно-карабахского конфликта. Азербайджанские ученые в свою очередь в ответной статье наглядно продемонстрировали , что заявление армянских коллег является попыткой политизировать научные данные путем искажения статистики COVID-19, искажения фактов и упущения важного исторического контекста.

Как утверждают азербайджанские ученые, к основным причинам роста числа случаев COVID-19 во всем мире с начала сентября 2020 года относятся более холодная погода и более низкая влажность, переход от собраний на открытом воздухе к собраниям в помещении, а также открытие предприятий и школ. Хотя военный конфликт может усугубить пандемию, резкий рост числа ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 предшествовал недавнему обострению нагорно-карабахского конфликта. Такой рост был зарегистрирован и в Грузии, стране, которая соседствует с Азербайджаном и Арменией и не вовлечена в конфликт.

"Мы стремимся прояснить некоторые утверждения Казаряна и его коллег по поводу истории конфликта между Арменией и Азербайджаном. Нагорный Карабах - это международно признанная территория Азербайджана, оккупированная и этнически очищенная армянскими силами, что является вопиющим нарушением международного права. С начала конфликта в конце 1980-х годов более 1 миллиона этнических азербайджанцев вынужденно покинули свои дома, что привело к огромной гуманитарной катастрофе. Несмотря на почти 30-летние переговоры с участием международных посредников, мирное соглашение не было достигнуто. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году (822, 853, 874, 884), требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил из всех регионов Азербайджана. Казарян и его коллеги упоминают гибель мирных жителей с армянской стороны во время недавних боевых действий. Однако они не учитывают, что атаки Армении на отдаленные, густонаселенные города и села Азербайджана привели к 414 ранениям среди гражданского населения и 94 смертельным случаям. Кроме того, Вооруженные силы Армении использовали тяжелую артиллерию, запрещенные кассетные боеприпасы и ракеты дальнего действия. Мы приветствуем прекращение огня, подписанное лидерами Армении и Азербайджана 9 ноября 2020 года, которое привело к прекращению боевых действий, восстановлению международного права и началу вывода армянских войск с оккупированных территорий.",- говорится в статье.

Кроме этого, ученые из Азербайджана добавили, что "как специалистов в области здравоохранения, всех нас объединяют общепризнанные права человека и вера в ценность человеческой жизни. Политизация науки этноцентрическими взглядами подрывает ее положительное влияние на нашу жизнь. Совершенно необходимо, чтобы все мы стремились содействовать миру и предотвращать военные конфликты, не используя науку в политических целях."