Амирбеков: Для мирного сосуществования, армянские жители Карабаха должны признать, что власть принадлежит Азербайджану

"Для мирного сосуществования с азербайджанцами, армянские жители Карабаха должны признать, что власть принадлежит Азербайджану".

"Для мирного сосуществования с азербайджанцами, армянские жители Карабаха должны признать, что власть принадлежит Азербайджану".

Как передает Report, об этом в интервью французской радиостанции Radiofrance заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Он отметил, что неверно характеризовать последние события в Карабахе как этнические чистки:

"Не очень честно характеризовать то, что произошло недавно в Карабахе, как этническую чистку. Это очень серьезное обвинение. Это означает, что правительство хочет заставить часть населения покинуть свою территорию по причине их этнической или религиозной принадлежности. Мы должны подчеркнуть, что целью предпринятых Азербайджаном антитеррористических мер локального характера 19 сентября являлись лишь незаконные военные объекты. Мы точно знали, где находятся позиции сепаратистов, и сразу же объявили местному гражданскому населению, что они не подвергаются нападениям. Мы попросили их не волноваться и оставаться дома. Мы никогда не нападали на гражданскую инфраструктуру или гражданское население. Это не только я говорю. Эту территорию также посетила миссия ООН 1 октября. Представители ООН встретились с оставшимися там армянами и представителями Международного комитета Красного Креста. Они также пообщались с представителями российских военных, составляющих контингент миротворческих сил. Это является доказательством того, что гражданские лица не подвергались нападениям".

Представитель президента отметил, что правительство Азербайджана не имеет желания лишать прав жителей армянского происхождения:

"На следующий день после окончания антитеррористических мер локального характера мы начали диалог между центральной властью Азербайджана и представителями армянских жителей Карабаха. У нас было три встречи в течение десяти дней. Мы постарались представить наше видение их будущего в различных сферах их жизни, включая все виды социальных, экономических, политических, гуманитарных, языковых и религиозных прав. Это ясно показывает, что у правительства Азербайджана нет желания лишать этих людей их прав. Но для мирного сосуществования с азербайджанцами они должны признать, что власть принадлежит Азербайджану. Они должны признать суверенитет нашей страны. Некоторые уже выразили желание стать гражданами Азербайджана. Это правда, что когда вы покидаете свой дом в этой атмосфере паники и стресса, нелегко решиться вернуться через неделю. Так что, возможно, нам нужно немного подождать, чтобы эти люди могли пересмотреть свое решение покинуть Азербайджан. И когда они изъявят желание вернуться, тогда мы действительно сможем вступить с ними в контакт".