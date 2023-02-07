Айдын Керимов: Минная загрязненность мешает процессу реконструкции освобожденных территорий

Минная загрязненность мешает процессу реконструкции освобожденных территорий Азербайджана и осложняет процесс возвращения на эти земли бывших вынужденных переселенцев.

Минная загрязненность мешает процессу реконструкции освобожденных территорий Азербайджана и осложняет процесс возвращения на эти земли бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов заявил в Шуше на организованной Программой Развития ООН (ПРООН) и ANAMA конференции по разминированию.

Cпецпредставитель президента отметил, что Агентство Азербайджанской Республики по разминированию "пытается вернуть жизнь на освобожденные территории", поприветствовав новые проекты, которые реализует ANAMA.

Айдын Керимов отметил, что освобождение Шуши в ходе второй Карабахской войны имело символическое значение, и первые операции по разминированию начались именно в Шуше.

Cпецпредставитель президента рассказал ходе восстановительных работ, ведущихся в настоящее время в Шуше, отметив, что этот город очень важен для каждого азербайджанца.