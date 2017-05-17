Во Франции открывается 70-й Каннский кинофестиваль

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Во Франции cегодня открывается юбилейный Каннский кинофестиваль.

Как сообщает Report, один из самых престижных международных конкурсов пройдет на Лазурном берегу в 70-й раз.

В этом году жюри фестиваля возглавил знаменитый испанский режиссер Педро Альмодовар, а вести его будет актриса Моника Беллуччи.

За "Золотую пальмовую ветвь" поборются 19 кинолент.

Откроют кинофестиваль "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена с Марион Котийяр и Шарлоттой Генсбур.

Победителей фестиваля объявят 23 мая.