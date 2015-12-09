​Васиф Талыбов удостоил почетного звания правнука Аббаскулу ага Бакиханова

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Верховного совета Нахчывана Васиф Талыбов подписал распоряжение о присвоении почетного звания известному азербайджанскому композитору.

Как сообщает Report, по распоряжению, композитору, профессору Тофику Ахмед Ага оглу Бакиханову присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусства" Нахчыванской Автономной Республики.

Т.Бакиханов удостоен этого звания за заслуги в развитии музыкальной культуры.

Отметим, что Тофик Бакыханов родился в 1930 году в городе Баку. Он правнук известного историка Аббаскулу ага Бакиханова, сын тариста Ахмеда Бакиханова. В 1973 году он удостоился почетного звания "Заслуженный деятель искусства", в 1991 году - звания народного артиста. В 1994-2000 годы - лауреат премии имени Аббаскулу ага Бакиханова. В 2000 году награжден орденом "Шохрет".