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    В Нахчыване состоится "Неделя исламских фильмов"

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Нахчыване состоится "Неделя исламских фильмов".

    Об этом Report сообщили в министерстве культуры Нахчыванской Автономной Республики.

    Фильмы недели, церемония открытия которой состоится 24 сентября, будут представлены в Центре "Гянджлик" до 30 сентября.

    В первый день мероприятия зрители просмотрят азербайджанский фильм "Набат", снятый режиссером Эльчином Мусаоглу.

    25 и 27 сентября будут представлены иранские фильмы "Я хочу пойти в школу" (режиссер Хана Махмалбаф), "Дождь", 26 сентября – произведенный совместно кинематографистами Узбекистана и Таджикистана "Молодость гения" (режиссер Эльяр Ишмухаммадов), 28 сентября – фильм "Улак" (Чаган Ирмак) производства Турции.

    29 сентября кинолюбители просмотрят произведенное в Азербайджане "Намерение" (режиссер Самир Кяримоглу) и в последний день "Недели ислаких фильмов" документальный фильм турецкого режиссера Куршата Кызбаша "Танец любви".

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