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    В Музейном центре откроется выставка современного искусства "Вне политики"

    Выставка проходит с целью пропаганды азербайджанского искусства в рамках Глобального форума Альянса цивилизаций ООН

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Музейном центре пройдет выставка современного искусства "Вне политики" ("Siyasətdən kənar").

    Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, выставка продлится с 22-го по 28-ое апреля.

    Выставка, проходящая в Баку в рамках 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, преследует целью пропаганду национального искусства, азербайджанского изобразительного искусства, демонстрацию редких произведений азербайджанских художников по случаю приезда в нашу страну многочисленных гостей, представителей международных организаций, всемирно известных личностей.

    Многие работы будут представлены широкой аудитории впервые.

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