В Музейном центре откроется выставка современного искусства "Вне политики"

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Музейном центре пройдет выставка современного искусства "Вне политики" ("Siyasətdən kənar").

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, выставка продлится с 22-го по 28-ое апреля.

Выставка, проходящая в Баку в рамках 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, преследует целью пропаганду национального искусства, азербайджанского изобразительного искусства, демонстрацию редких произведений азербайджанских художников по случаю приезда в нашу страну многочисленных гостей, представителей международных организаций, всемирно известных личностей.

Многие работы будут представлены широкой аудитории впервые.